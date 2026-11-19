A retirada das plataformas autorizadas do mercado não significa, necessariamente, que os apostadores deixaram de jogar. Um levantamento da Emerson Health, clínica digital especializada no tratamento do transtorno do jogo, identificou que 93% das pessoas que bloquearam o próprio CPF no sistema nacional de autoexclusão continuaram apostando em sites sem licença. O estudo analisou registros de 2. 219 pessoas que procuraram ajuda entre maio e outubro de 2026.

Do total de entrevistados, 43% haviam recorrido ao mecanismo de bloqueio disponibilizado pela Secretaria de Prêmios e Apostas, vinculada ao Ministério da Fazenda. Entre esse grupo, apenas 7% declararam ter interrompido as apostas. Mesmo assim, a pausa era recente: os poucos que haviam parado estavam sem jogar havia, no máximo, dez dias. A dívida mediana dos que bloquearam o CPF chegava a 21. 800 reais, ante 13. 800 reais entre aqueles que nunca utilizaram a ferramenta.

“Os poucos que tinham conseguido parar haviam feito o bloqueio uma semana antes, em média, e nenhum há mais de dez dias. E quem bloqueou chegava mais endividado do que quem nunca bloqueou”, conta Giancarlo Gariglia, fundador da Emerson Health. “A pessoa já reconheceu que perdeu o controle e pediu ajuda ao sistema. Mas o bloqueio, sozinho, não segura ninguém, porque só alcança as casas licenciadas, e o mercado clandestino está a um clique de distância. ”

Um deles é Carlos Alexsandro, de 46 anos, que compartilhou com VEJA como é viver com esse transtorno. Morador do Butantã, na zona oeste de São Paulo, ele conta que começou a apostar durante a pandemia, quando conheceu os jogos de futebol virtual. Na época, havia acabado de retornar ao trabalho depois de dois anos afastado para tratar um tumor. Analista de sistemas, tinha uma carreira de dezoito anos na mesma empresa e uma situação financeira que considerava estável. Em pouco tempo, segundo seu relato, as apostas comprometeram o patrimônio que havia construído.

Carlos estima ter perdido mais de 1 milhão de reais, pelo menos 508. 000 reais da sua própria conta, diretamente nas plataformas, cálculo que fez a partir do histórico de apostas disponível nos próprios sites. O prejuízo, porém, não se limitou ao dinheiro perdido nos jogos. Ele conta que contraiu dívidas, perdeu o emprego e que a esposa precisou recorrer a financiamentos para ajudar a família a atravessar a crise. O casal chegou a comprometer a própria estabilidade financeira, enquanto as consequências do comportamento também afetaram a relação com parentes.

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O episódio que levou à demissão ocorreu quando Carlos ainda trabalhava na área de sistemas. Responsável pela compra de celulares da empresa, ele admite ter desviado aparelhos, em um prejuízo que estima em mais de 300. 000 reais — valor que, segundo ele, não está incluído na conta das perdas com apostas. A história evidencia a dimensão que o problema assumiu em sua vida profissional e financeira.

Antes de procurar a Emerson Health, Carlos já havia passado por acompanhamento psicológico e frequentado reuniões de Jogadores Anônimos. Também enfrentou recaídas sucessivas. A mudança, afirma, veio com o tratamento na clínica, iniciado após uma nova crise neste ano. Ele diz que não aposta desde 22 de fevereiro e que nunca havia conseguido permanecer tanto tempo longe dos jogos. “Hoje não sinto a mínima vontade de jogar”, afirmou na entrevista.

Mesmo afastado das apostas, Carlos relata que continua recebendo mensagens com convites para jogar. Ele conta que trocou de número de telefone, mas as comunicações de casas de apostas não cessaram. A esposa, segundo ele, acompanha o uso do celular como parte dos cuidados para evitar uma recaída. Para Carlos, a ideia de que as plataformas deixaram de existir após as restrições do governo não corresponde ao que observa: há novos sites e convites para apostar circulando.

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Os dados ganham relevância em meio à discussão sobre os efeitos da Medida Provisória 1. 394/2026, que restringiu a operação das bets autorizadas no país. A medida completa 53 dias nesta semana. O levantamento, contudo, não permite afirmar que a proibição tenha provocado a migração para plataformas clandestinas: a pesquisa reúne informações de pessoas atendidas ao longo de seis meses e não apresenta uma comparação sistemática do comportamento antes e depois da MP.

Mercado clandestino

Enquanto as plataformas autorizadas foram retiradas do ar, o mercado ilegal continuou em atividade. Segundo a Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL), que monitora endereços irregulares por meio da ferramenta LegitBet, cerca de 34. 000 plataformas ilegais operavam no Brasil em 3 de novembro. Entre os dias 6 e 11 de novembro, foram identificados de 100 a 215 novos sites suspeitos por dia. Em 12 de novembro, outros 199 apareceram no monitoramento.

O governo afirma ter retirado do ar 47. 000 endereços, mas, de acordo com os dados da associação, novos domínios substituem os derrubados em poucas horas. A divulgação das plataformas também permanece ativa nas redes sociais. A LegitBet identificou 802 influenciadores no Instagram com links para 844 sites clandestinos. Em outro levantamento, a BBC News Brasil encontrou mais de 700 anúncios de apostas ilegais ativos na Meta.

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O fluxo financeiro também representa um desafio para a fiscalização. Em resposta a um pedido feito com base na Lei de Acesso à Informação, publicada pelo BNLData, o Banco Central informou que não havia bloqueado nenhuma conta ou chave Pix por vínculo com apostas ilegais desde 25 de setembro. O órgão também afirmou não ter recebido notificações da Secretaria de Prêmios e Apostas sobre o assunto e informou que nenhuma instituição de pagamento havia perdido autorização por atender operadores irregulares.

Bets interferem na renda e na saúde

O estudo da Emerson Health também dimensiona o impacto financeiro do transtorno do jogo entre as pessoas que procuraram atendimento. Em valores medianos, os entrevistados comprometiam 37,5% da renda mensal com apostas — cerca de 1. 200 reais de um salário de 3. 110 reais. A dívida acumulada chegava a 17. 200 reais, equivalente a 5,6 meses de renda. O intervalo entre o início das apostas e a procura por ajuda era de catorze meses.

O comprometimento financeiro era ainda maior entre quem recebia até um salário mínimo: nesse grupo, 64,4% da renda mensal era destinada às apostas. A proporção caía conforme aumentava a faixa salarial, chegando a 16,1% entre aqueles com renda superior a oito salários mínimos.

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O levantamento também identificou diferenças entre homens e mulheres. Embora apresentassem rendas medianas semelhantes — 3. 090 reais e 3. 135 reais, respectivamente —, as mulheres chegavam ao atendimento com dívidas medianas de 26. 500 reais, duas vezes e meia o valor registrado entre os homens, de 10. 700 reais. Entre elas, a proporção de pessoas que apostavam em cassinos on-line passou de 15,8% no início do comportamento para 93,8% no momento em que procuraram ajuda.

Para Giancarlo Gariglia, fundador e CEO da Emerson Health, a restrição de acesso às plataformas regulamentadas não resolve, isoladamente, o problema de quem desenvolveu dependência. “O bloqueio fecha a porta da frente, e o paciente sai pela porta dos fundos no mesmo celular”, afirma.

A clínica defende que medidas de restrição sejam acompanhadas de estruturas de atendimento e tratamento. O transtorno do jogo é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde na Classificação Internacional de Doenças (CID-11). Segundo o III Levantamento Nacional de Álcool e Drogas (Lenad III), da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), 1,4 milhão de brasileiros já desenvolveram o problema.