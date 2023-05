8 de janeiro: STF já colocou mais de mil pessoas no banco dos réus

Após o recebimento de mais 250 denúncias pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na noite de segunda-feira, 22, chegou a 1.050 o total de pessoas envolvidas nos atos golpistas de 8 de janeiro, em Brasília, que já sentaram no banco dos réus. O número pode subir ainda nesta terça-feira, 23, quando a Corte julgará mais 131 denunciados do total de 1.390 acusados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) de participar ou organizar a depredação do Palácio do Planalto, do Congresso e do próprio Supremo.

Entre aqueles que já se tornaram réus, 225 respondem por participação direta na destruição dos prédios públicos e o restante é investigado por incitação aos ataques. No lote de 131 denúncias que serão analisadas nesta terça, a principal acusação é de incitação à animosidade das Forças Armadas contra os poderes da República, crime caracterizado pelo pedido de intervenção ou golpe militar.

Também nesta terça, a Polícia Federal deflagrou a 12ª fase da Operação Lesa Pátria, que investiga os atos golpistas, com o cumprimento de um mandado de prisão preventiva e quatro mandados de busca e apreensão.