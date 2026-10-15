71% dos alunos da rede estadual dizem usar IA nos estudos, mostra pesquisa Datafolha

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha entrevistou 5.296 alunos de escolas da rede estadual com o objetivo de descobrir o que os estudantes pensam sobre a educação. O levantamento foi realizado com estudantes do ensino fundamental II (6º ao 9º ano) e do ensino médio (1ª à 3ª série), crianças e adolescentes que têm de 12 a 21 anos de idade. O estudo indagou alunos que moram nas cinco regiões do país.

Gabriel Corrêa, diretor de Políticas Públicas da organização sem fins lucrativos Todos Pela Educação, comentou a relevância de atentar para as observações dos estudantes em meio ao período eleitoral. “O momento de eleições e início de novos mandatos traz uma oportunidade ímpar para se rever caminhos e repactuar compromissos, e o país precisa acelerar muito o ritmo de crescimento dos indicadores de qualidade educacional”, disse.

A pesquisa investigou temas como a percepção dos alunos a respeito da aprendizagem, da atuação dos professores, da educação profissional, do uso de tecnologia, da educação em tempo integral e das possibilidades de escolha de itinerários no Ensino Médio.

Confira abaixo o que o levantamento descobriu

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O que estudantes esperam do próximo governador para as escolas públicas

Quando indagados sobre o que esperam do próximo governador para as escolas públicas, um quarto dos estudantes do ensino médio citou melhoras no ensino e na aprendizagem. Já para alunos do fundamental, o tema mais citado foi a melhora da estrutura escolar, destacada por 22% dos entrevistados. Temas como tecnologia, apoio ao aluno, inclusão e investimento financeiro também foram mencionados.

Motivação dos professores

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Enquanto 78% dos alunos que estão entre o 6º e o 9º ano avaliam que os professores estão motivados para dar aulas, o número cai para 69% na avaliação de estudantes que cursam a 1ª, 2ª ou 3ª série. Em relação à percepção sobre a ausência dos professores, a tendência é a mesma. Um total de 66% dos estudantes do ensino fundamental concorda totalmente ou em parte que há disciplinas que ficam um tempo sem ter professor. Já para alunos do ensino médio, o percentual é 61%.

Educação profissionalizante

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A pesquisa sinaliza que ao menos nove em cada dez estudantes valorizam a possibilidade de ampliar suas experiências e perspectivas de formação durante o ensino médio. Mais de 90% consideram importante ter a oportunidade de fazer um curso técnico ou profissionalizante durante essa etapa da educação. Apenas um quinto dos estudantes do ensino médio está matriculado na educação profissional e tecnológica, segundo o censo escolar de 2025.

Uso de tecnologia

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A percepção de que a tecnologia está presente em sala de aula é compartilhada pela maioria dos estudantes. Uma parcela significativa confirmou que usa ferramentas de inteligência artificial. Um total de 71% diz que usa IA com frequência ou às vezes nos estudos. E 70% que afirmaram que os professores utilizam tecnologia nas aulas pelo menos uma vez por semana. Ao mesmo tempo, porém, cerca de um em cada três alunos discorda de que seus professores estejam bem preparados para usar tecnologia.

Escola em tempo integral

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Há uma nuance entre os alunos que cursam modelos escolares de tempo integral e de ensino regular. Entre os que cursam a modalidade integral, 74% avaliam a escola como boa ou ótima. Já entre os que cursam o ensino regular, a parcela é menor: 68%. Os estudantes de tempo integral dizem ter mais tempo para aprender, participar de atividades esportivas, artísticas e culturais, se preparar para o futuro e estudar para o vestibular.

Área de aprofundamento

Outro fator que influencia substancialmente a avaliação dos alunos é a possibilidade de escolher uma área de aprofundamento ou um itinerário formativo. Uma parcela de 90% dos estudantes que afirmam ter conseguido escolher plenamente uma trajetória alinhada aos seus interesses avalia a qualidade do itinerário como boa ou ótima. Já entre os que tiveram pouca ou nenhuma possibilidade de escolha, o percentual é de menos da metade: 43%.