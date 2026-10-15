🔥 Esquenta Black Friday com PREÇO BAIXO! Assine Revista Impressa + Digital Premium e aproveite! 🤑
Brasil

71% dos alunos da rede estadual dizem usar IA nos estudos, mostra pesquisa Datafolha

Levantamento entrevistou 5.296 estudantes para entender percepções sobre aprendizado

Por Gustavo Villela 15 out 2026, 19h56 | Atualizado em 15 out 2026, 20h09
Crianças em idade escolar sentadas em carteiras, focadas em escrever ou desenhar em cadernos. Uma menina de cabelo preso, usando camiseta azul e laranja, está em primeiro plano, inclinada sobre a mesa, segurando uma caneta. Há um estojo colorido e um objeto rosa vibrante na carteira. Outras crianças aparecem desfocadas ao fundo, também concentradas em suas atividades escolares
Levantamento entrevistou 5.296 alunos do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio (./Reprodução)
Continua após publicidade
71% dos alunos da rede estadual dizem usar IA nos estudos, mostra pesquisa Datafolha Priorize VEJA no Google

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha entrevistou 5.296 alunos de escolas da rede estadual com o objetivo de descobrir o que os estudantes pensam sobre a educação. O levantamento foi realizado com estudantes do ensino fundamental II (6º ao 9º ano) e do ensino médio (1ª à 3ª série), crianças e adolescentes que têm de 12 a 21 anos de idade. O estudo indagou alunos que moram nas cinco regiões do país.

Gabriel Corrêa, diretor de Políticas Públicas da organização sem fins lucrativos Todos Pela Educação, comentou a relevância de atentar para as observações dos estudantes em meio ao período eleitoral. “O momento de eleições e início de novos mandatos traz uma oportunidade ímpar para se rever caminhos e repactuar compromissos, e o país precisa acelerar muito o ritmo de crescimento dos indicadores de qualidade educacional”, disse.

A pesquisa investigou temas como a percepção dos alunos a respeito da aprendizagem, da atuação dos professores, da educação profissional, do uso de tecnologia, da educação em tempo integral e das possibilidades de escolha de itinerários no Ensino Médio.

Confira abaixo o que o levantamento descobriu

Siga
Continua após a publicidade

O que estudantes esperam do próximo governador para as escolas públicas

Quando indagados sobre o que esperam do próximo governador para as escolas públicas, um quarto dos estudantes do ensino médio citou melhoras no ensino e na aprendizagem. Já para alunos do fundamental, o tema mais citado foi a melhora da estrutura escolar, destacada por 22% dos entrevistados. Temas como tecnologia, apoio ao aluno, inclusão e investimento financeiro também foram mencionados.

Motivação dos professores

Continua após a publicidade

Enquanto 78% dos alunos que estão entre o 6º e o 9º ano avaliam que os professores estão motivados para dar aulas, o número cai para 69% na avaliação de estudantes que cursam a 1ª, 2ª ou 3ª série. Em relação à percepção sobre a ausência dos professores, a tendência é a mesma. Um total de 66% dos estudantes do ensino fundamental concorda totalmente ou em parte que há disciplinas que ficam um tempo sem ter professor. Já para alunos do ensino médio, o percentual é 61%.

Educação profissionalizante

Continua após a publicidade

A pesquisa sinaliza que ao menos nove em cada dez estudantes valorizam a possibilidade de ampliar suas experiências e perspectivas de formação durante o ensino médio. Mais de 90% consideram importante ter a oportunidade de fazer um curso técnico ou profissionalizante durante essa etapa da educação. Apenas um quinto dos estudantes do ensino médio está matriculado na educação profissional e tecnológica, segundo o censo escolar de 2025.

Uso de tecnologia

Continua após a publicidade

A percepção de que a tecnologia está presente em sala de aula é compartilhada pela maioria dos estudantes. Uma parcela significativa confirmou que usa ferramentas de inteligência artificial. Um total de 71% diz que usa IA com frequência ou às vezes nos estudos. E 70% que afirmaram que os professores utilizam tecnologia nas aulas pelo menos uma vez por semana. Ao mesmo tempo, porém, cerca de um em cada três alunos discorda de que seus professores estejam bem preparados para usar tecnologia. 

Escola em tempo integral

Continua após a publicidade

Há uma nuance entre os alunos que cursam modelos escolares de tempo integral e de ensino regular. Entre os que cursam a modalidade integral, 74% avaliam a escola como boa ou ótima. Já entre os que cursam o ensino regular, a parcela é menor: 68%. Os estudantes de tempo integral dizem ter mais tempo para aprender, participar de atividades esportivas, artísticas e culturais, se preparar para o futuro e estudar para o vestibular.

Área de aprofundamento

Outro fator que influencia substancialmente a avaliação dos alunos é a possibilidade de escolher uma área de aprofundamento ou um itinerário formativo. Uma parcela de 90% dos estudantes que afirmam ter conseguido escolher plenamente uma trajetória alinhada aos seus interesses avalia a qualidade do itinerário como boa ou ótima. Já entre os que tiveram pouca ou nenhuma possibilidade de escolha, o percentual é de menos da metade: 43%.

Publicidade
TAGS:
Brasil
Datafolha
Educação
Eleições 2026
Escola
Estudantes
Pesquisa
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Premium

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver, + programa de benefícios Prata.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 9,90/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).