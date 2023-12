70 anos apostando no potencial do Brasil

Uma das máximas dos manuais de empreendedorismo diz que, acima de tudo, para atingir o sucesso, é preciso acreditar em um sonho e perseguir uma meta, mesmo diante de qualquer desafio ou obstáculo aparentemente intransponível.

Em 1953, muito antes de a palavra “empreender” se popularizar no Brasil, dois irmãos, a bordo de um jipe recebido do pai, iniciaram uma trajetória que, 70 anos depois, ilustra à perfeição o verbete “empreendedorismo” em qualquer dicionário, especialmente quando um de seus significados é o de idealizar e implementar projetos que geram benefícios à sociedade como um todo.

A JBS, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, nasceu desse sonho que se tornou realidade e está completando 70 anos. Genuinamente brasileira, com mais de 150 marcas e 270 mil colaboradores, a JBS está hoje em mais de 20 países e é a maior empregadora do Brasil, com 152 mil postos de trabalho.

Desde os primórdios, o que permeia essa caminhada é acreditar no Brasil. Só para se ter uma ideia geral da importância da empresa para o país, um levantamento inédito da Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) mostra que a JBS e suas cadeias produtivas no Brasil movimentaram o equivalente a 2,10% do nosso PIB e contribuíram para a geração de 2,73% dos empregos brasileiros.

Quem olha para esses números talvez não imagine que por trás deles estão histórias de vida, valores, sonhos e muito trabalho. Em 1953, José Batista Sobrinho começou a trabalhar com o irmão Juvensor em Nerópolis (GO). Com o jipe, percorriam fazendas da região para comprar gado, formavam pequenos lotes, engordavam os animais e os revendiam.

A familiaridade com o ramo veio da infância, na fazenda em que nasceram, em Carmo do Rio Claro (MG), onde o pai criava gado. Em 14 de dezembro de 1953, os irmãos inauguraram a Casa de Carnes Mineira, em Anápolis (GO), origem da JBS.

Aos vinte anos, José Batista Sobrinho, que ficaria conhecido como Zé Mineiro, ganhou reputação por só trabalhar com carne de primeira qualidade. Em pouco tempo, os irmãos se tornaram os principais fornecedores aos açougues da região.

Mas Zé Mineiro, sempre acreditando ser possível crescer e engajar mais gente em seu sonho, outra característica do empreendedorismo, convenceu o irmão a expandir horizontes. Em 1957, deram um passo rumo a Brasília, a capital federal que estava sendo construída.

Primeiros passos

Zé Mineiro e Juvensor abriram um açougue no Mercado Central da Cidade Livre, único local da região dotado de infraestrutura, ainda que precária, para receber os milhares de trabalhadores recém-chegados de todo o país. Passaram a vender carne desossada. Mais uma vez, cresceram e ganharam escala.

O que dizem os manuais de empreendedorismo? Que, além da perseverança no sonho, é imprescindível visão de futuro, para fazer a diferença na vida das pessoas, sem medo da mudança e da inovação. “Para conquistar o que se almeja, é preciso ter determinação, disciplina e constância. Ao longo da minha vida, aprendi que, para ir em frente, é preciso ser diferente”, diz Zé Mineiro.

Se trazia boas oportunidades, o rápido processo de modernização do Brasil, aliado aos solavancos políticos da década de 1960, também impôs desafios, mas eles foram superados com determinação e trabalho.

Em 1975, os irmãos reformaram o Matadouro Industrial de Formosa (Matinfor), adquirido em 1969 e instalado a 80 quilômetros de Brasília. Instalaram três câmaras frigoríficas e rebatizaram a companhia como Friboi, nome que representou a empresa até 2007. Desde então, a Friboi tornou-se uma das marcas, e a empresa passou a se chamar JBS.

Em 1977, o filho primogênito de Zé Mineiro, José Batista Júnior, foi morar em Brasília e colocou em prática seu projeto de montar um negócio de distribuição de carne para açougues e supermercados. Em 1988, Wesley e Joesley, filhos de José Batista Sobrinho, começaram a participar do dia a dia da empresa. Tinham, respectivamente, 18 e 16 anos.

“Meu pai começou literalmente do nada, com poucos recursos para a época, e conseguimos com ele conquistar tudo o que temos hoje”, afirma Wesley Batista. “Por isso, é uma imensa alegria termos a presença dele, acompanhando toda a trajetória. Dele e da minha mãe, dona Flora. É uma honra imensa poder aprender, conviver e dar continuidade para essa história que começou com muita luta”.

Desde os primeiros passos, a JBS cresceu sem perder de vista as origens. Os valores, inspirados por Zé Mineiro, foram repassados para as gerações que se seguiram: atitude de dono, determinação, disciplina, disponibilidade, franqueza, humildade e simplicidade.

A JBS tornou-se nacional. A partir de meados dos anos 1990, iniciou as atividades exportadoras que a transformaram em potência global. Ao longo de todo o tempo, os desafios foram encarados com base nesses princípios.

“Ao olhar a história da JBS, desde quando meu pai iniciou em Anápolis para o que construímos até aqui, posso afirmar que somos a prova viva de que nada é impossível. Trabalhar duro, agarrar as oportunidades e, principalmente, ter humildade para aprender é o segredo do sucesso”, diz Joesley Batista.

O resultado é reconhecido globalmente: a JBS conta com mais de 150 marcas, mais de 500 unidades de produção e escritórios em mais de 20 países, em todos os continentes. São mais de 330 mil clientes e vendas para mais de 180 países.

A companhia segue olhando para a frente, com uma operação global de suas grandes marcas ao redor do planeta e com atuação diversificada. A empresa ampliou sua plataforma de proteínas. Começou atuando apenas com bovina. Hoje, opera com suínos, ovinos, aves, pescados, plant-based e investe em proteína cultivada, aquela desenvolvida a partir de células animais. “É possível alcançar o que almejamos, basta ter foco e determinação. Estou muito orgulhoso e otimista em relação ao futuro da JBS”, declara Gilberto Tomazoni, CEO global da JBS.