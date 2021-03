‘Yes, God, Yes’ acompanha o despertar sexual em meio à repressão religiosa

Alice (Natalia Dyer, de Stranger Things) é uma adolescente devota, que estuda em um rigoroso colégio católico americano. Constantemente ensinada a refrear seus desejos, a jovem se vê dividida entre o medo do castigo divino e o desejo de explorar a própria se­xua­li­da­de. Para resistir à tentação e aplacar a culpa, ela vai para um retiro espiritual. O efeito acaba sendo o contrário: por lá, ela não só conhece um instrutor bonitão, que a deixa ainda mais fogosa, como descobre uma série de hipocrisias entre os líderes religiosos nos bastidores. Inspirado na história real da diretora e roteirista Karen Maine, o filme ilumina o pouco explorado tema do despertar do prazer feminino, ao mesmo tempo que questiona os métodos usados por uma sociedade conservadora para reprimir os jovens em vez de prepará-­los para a vida adulta. Disponível no Now e outras plataformas de aluguel.