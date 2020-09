‘We Are Who We Are’: Série da HBO destrincha as dores do amadurecer

Fraser (Jack Dylan Grazer) em nada se encaixa no regrado ambiente militar. O jovem de 14 anos, cabelo desgrenhado e unhas pintadas deixa Nova York e se muda com as mães, Sarah (Chloë Sevigny) e Maggie (Alice Braga), para uma base do Exército americano na Itália. No bairro de aparência cenográfica — com construções padronizadas e quintais compartilhados —, sua estranheza salta, especialmente com a atenção recebida pela família: Sarah é a nova comandante da base. A angústia de Fraser no primeiro episódio é aplacada no segundo, em que o ponto de vista passa para o de sua vizinha, Caitlin (Jordan Kristine Seamón), amiga que vai abrandar a jornada de amadurecimento do rapaz. Com oito episódios, a minissérie é a primeira investida na TV do cineasta italiano Luca Guadagnino, de Me Chame pelo Seu Nome — ao contrário do filme solar indicado ao Oscar, aqui o diretor observa de forma mais crua a transição para a vida adulta. Exibido às 23h das segundas-feiras, na HBO, e disponível no HBO Go.