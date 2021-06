Vencedora do Grammy de R&B, H.E.R. lança novo disco vibrante

Aos 23 anos, a americana Gabriella Wilson, a H.E.R., já disse a que veio: seu primeiro álbum, de 2019, lhe rendeu um Grammy de melhor disco de R&B. No mesmo ano, fez uma elogiada apresentação no palco Mundo, do Rock in Rio. Repletas de participações especiais, as 21 canções do novo álbum confirmam a artista como um talento vibrante da nova música negra. Em Come Through, ela faz um sensual dueto com Chris Brown. Na romântica I Can Have It All, divide os vocais com o DJ Khaled.