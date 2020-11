‘Uncle Frank’ vai do drama ao humor ao investigar segredos de família

Toda vez que o tio Frank (Paul Bettany) vem da moderna Nova York visitar a família no interior da Carolina do Sul, os olhos da jovem Beth (Sophia Lillis) brilham. Deslocada, a adolescente se identifica com o parente distante, um homem gentil, misterioso e apaixonado por literatura. Em 1973, aos 18 anos, Beth se muda para Nova York e descobre a razão do afastamento do tio: ele é gay e mantém em segredo o namoro com o imigrante árabe Walid (Peter Macdissi, divertidíssimo). Quando o pai de Frank morre, o trio pega a estrada, em uma viagem de contornos dramáticos e também bem-humorados. Dirigido por Alan Ball, roteirista de Beleza Americana e criador da série A Sete Palmos, o filme segue um tema recorrente de sua obra: as dores e as ironias da manutenção das aparências em família. Disponível no Amazon Prime Video.