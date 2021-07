Um dos últimos shows de Miles Davis vira saboroso disco de jazz

Em julho de 1991, dois meses antes de morrer, o trompetista Miles Davis fez uma de suas últimas apresentações: foi no Festival de Jazz de Vienne, na França. Agora, pela primeira vez, o show de 1h20 de duração é lançado na íntegra e na ordem em que foi apresentado. Mestre do improviso, Miles buscou em seus últimos anos recriar à sua maneira hits da música pop. No show, ele faz duas criativas releituras. A primeira é de Human Nature, de Michael Jackson, e a outra, de Time After Time, de Cyndi Lauper. Um deleite para os amantes do jazz.