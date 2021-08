Trama sórdida de ‘Beckett’ é boa adição ao gênero thriller político

Uma capotagem, e as férias gregas de um casal apaixonado viram tragédia. Beckett (John David Washington) não se perdoa por ter dormido ao volante; ele retorna ao lugar do acidente, tentando compreender o incompreensível — e algo ali faz com que se torne o alvo de uma caçada implacável. Não há como recorrer à polícia, porque ela é parte da conspiração. E, assim, cada vez mais ferido, exausto e amedrontado, Beckett vai rumando para a Atenas chacoalhada pelos protestos de 2015 contra a austeridade fiscal, e para o centro de uma trama sórdida. Um bom thriller político na tradição europeia do gênero.