Thriller ‘O Último Destino’ tem ator de ‘Game of Thrones’ em hotel macabro

Não chega a ser difícil hospedar-se no Hotel Aurora; sair dele, porém, é impossível. Exemplo impressionante da arquitetura brutalista instalado em paisagens rochosas e desertas, o Aurora acolhe aqueles que desejam pôr fim à própria vida e promete qualquer forma de ajuda nisso. Mas, uma vez assinado o contrato, esgota-se a única opção que importa — a de desistir. Max (Nikolaj Coster-Waldau, de Game of Thrones, excelente), um inspetor de seguros em crise por causa de um tumor inoperável, registra-se no hotel atrás de pistas de um cliente e, talvez, para valer-se do estranho serviço. Suas descobertas e o desejo de voltar para a mulher (Tuva Novotny), entretanto, complicam a situação neste drama/thriller estranho e hipnótico, porém insidiosamente envolvente. Disponível para aluguel no NOW e outras plataformas.