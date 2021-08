‘The Chair’, da Netflix, conquista com leveza e humor ácido de Sandra Oh

O primeiro dia da professora Ji-Yoon Kim como diretora do Departamento de Inglês da renomada Universidade Pembroke parece ser promissor. Ao entrar em sua mais nova sala, porém, o sonho despenca das alturas com um tombo feio (e literal) da cadeira. É desta forma que a nova série da Netflix, The Chair, dá o tom da história de sua grande protagonista, vivida de forma primorosa por Sandra Oh. Entre os desafios que ela encontra pelo caminho o que mais lhe dá trabalho é a missão de trazer um corpo docente antiquado para os dias de hoje — e, quem sabe, inserir vozes mais plurais na equipe. Com humor e ironia, a distância cultural entre jovens e idosos é um dos ingredientes mais saborosos da série.

Após o grande sucesso da sarcástica Cristina Yang, em Grey’s Anatomy, e da investigadora Eve Polastri em Killing Eve, Sandra Oh retorna às telas com um frescor mais leve, mas sem perder a acidez. Assim como os outros papéis da atriz, Ji-Yoon é uma mulher centrada que foge ao molde clássico de mocinha e tem o trabalho como parte central de sua vida. O lado mais pessoal da protagonista fica a cargo da delicada relação entre ela e sua filha, uma garotinha que, no auge de seus 7 anos, não tem papas na língua.