‘The Attaché’: série aborda rejeição aos imigrantes após ataques em Paris

The Attaché (estreia no domingo 14, no Starzplay). No dia 13 de novembro de 2015, Avsha­lom, um músico judeu de ascendência marroquina, chega a Paris com o filho. Ambos deixam Israel para se adaptar à nova cidade, onde sua esposa conseguiu um emprego no alto escalão da embaixada de seu país na França. Na mesma data, Paris é atingida pela terrível série de ataques terroristas que deixaram 137 mortos. O roteiro é livremente inspirado na história real de Eli Ben-David, criador e protagonista da série israelense. Entre o romance e as questões de identidade, a trama segue a adaptação de Avshalom à nova vida. Para além de tentar se encaixar em um país no qual não domina a língua e sem um emprego no horizonte, ele precisa enfrentar o trauma que os ataques causaram à Europa, e sua consequente onda de rejeição aos imigrantes.