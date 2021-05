St. Vincent lança disco inspirado na experiência de ver o pai na prisão

Em dez dos seus catorze anos de carreira, Annie Clark, a St. Vincent, visitou a cadeia onde seu pai ficou preso após aplicar um golpe milionário. A gênese de seu sétimo álbum veio em 2020, quando ela fez a última visita antes de ele ser solto (não por acaso, o título do disco é Papai Está em Casa). Confessional, mas não condescendente, ela canta na faixa-título que deu autógrafos na sala de visitas enquanto esperava o detento 502. Com produção de Jack Antonoff, agora ela investe numa pegada setentista, após passear pelo rock experimental e pelo electropop. Down and Out Downtown remete a Sly & the Family Stone. …At The Holiday Party é uma homenagem às divas da era disco. Uma cantora atrevida em seu melhor momento.