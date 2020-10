Sofia Coppola e Bill Murray retomam boa parceria no filme ‘On The Rocks’

Laura (Rashida Jones) e Dean (Marlon Wayans) casaram-se apaixonados, tiveram duas filhas e agora — agora ele não para mais em casa — ele viaja o tempo todo na companhia de uma colega muito atraente e interrompe as preliminares quando se dá conta de que é a mulher quem está na cama com ele. É inevitável que Laura comece a pensar no que está pensando e que seu pai, Felix (Bill Murray), afirme ser a hipótese mais provável: Dean a está traindo. Louco pela filha, bon vivant e também mulherengo incorrigível, Felix reúne credenciais suficientes para se fazer ouvir, de forma que Laura embarca com ele em uma investigação amadorística dos movimentos do marido, pontuada por ocasionais dry-martinis. Murray é um sonho de ator, e mais ainda quando está sob a direção de Wes Anderson ou, como neste caso, de Sofia Coppola. As locações em Nova York e o tom de farsa atrapalhada lembram mais as comédias de Woody Allen que o outro trabalho em colaboração dos dois, o filme Encontros e Desencontros, de 2003 — exceto em certos momentos-chave em que, juntos, Sofia, Murray e Rashida partem o coração do espectador e então colam de novo os pedaços. Disponível a partir desta sexta-feira, 23, na Apple TV+.