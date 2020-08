‘S&M2’: heavy metal e música clássica se unem em novo disco do Metallica

Há 21 anos, o Metallica realizou uma ideia ousada: tocar heavy metal acompanhado da Orquestra Sinfônica de San Francisco. Agora, o grupo volta à cidade para reprisar o projeto. O novo álbum chega com 22 canções divididas em dois discos. A gravação ocorreu em setembro de 2019, poucos dias antes de o vocalista James Hetfield se internar em uma clínica de reabilitação. A voz do artista, no entanto, soa limpa e afinada. Com a nova roupagem, os clássicos For Whom the Bell Tolls, All Within My Hands e Nothing Else Matters ficaram ainda mais épicos.