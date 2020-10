Série ‘The Spanish Princess’ exalta a força de Catarina de Aragão

Atualizado em 29 out 2020, 18h19 - Publicado em 30 out 2020, 07h00

Historicamente ofuscada pelo marido, o conturbado rei da Inglaterra Henrique VIII (1491-1547), a espanhola Catarina de Aragão (1485-1536) ganhou os holofotes na série que acaba de lançar sua segunda temporada na plataforma de streaming Starzplay. Enquanto a primeira leva de oito episódios explorou a chegada da princesa à Grã-Bretanha, e seu valor como moeda de troca na relação entre Espanha e Inglaterra, agora, com a coroa de rainha, ela exibe sua força na corte e até no campo de batalha, enquanto luta nos bastidores com a dificuldade de gerar um herdeiro ao trono — e manter aceso o amor com o marido instável. Estrelada pela atriz inglesa Charlotte Hope (Game of Thrones), a série de visual deslumbrante romantiza eventos reais que pautaram a história política da Europa do século XVI, afetando desde países como Escócia e França até o papa.