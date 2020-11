Série ‘Industry’ mergulha sem pudores no universo do meio corporativo

Um badalado banco de investimentos londrino lança um programa de trainee para recém-formados. Os jovens de 20 e poucos anos vão competir entre si pela vaga dos sonhos, deixando ainda mais acirrado o já hostil ambiente do mercado financeiro. A protagonista Harper Stern (vivida com brilho pela atriz iniciante Myha’la Herrold) é ambiciosa e dona de um talento pulsante para negociações, mas, ao contrário dos colegas, não tem dinheiro nem currículo, e conquista a vaga com um histórico escolar falsificado. Carregar segredos, contudo, é a regra no escritório. Com uma narrativa instigante, a série prende ao mergulhar nos bastidores do meio corporativo, indo além do insosso cotidiano de engravatados, para explorar a sagacidade entre disputas de poder e noitadas regadas a álcool e sexo. Industry é exibido às segundas-feiras, à meia-noite, na HBO — o primeiro episódio já está disponível na plataforma de streaming HBO Go.

Continua após a publicidade