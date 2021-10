Série ‘Criada’, da Netflix, é um acachapante drama social

Alex (Margaret Qualley) é vítima de violência doméstica, mas não sabe disso — ou prefere não perceber. As ameaças e episódios agressivos do marido nunca a feriram fisicamente. Ao pressentir que isso logo pode mudar para pior, ela foge no meio da noite com a filha de 2 anos. Desempregada e sem teto, com uma mãe bipolar (a ótima Andie MacDowell, mãe de Margaret na vida real) e um pai agressivo, a jovem de 23 anos se comporta de forma austera e prática: trabalha como faxineira, dorme em lugares públicos e encontra refrigério em um abrigo para mulheres. O calvário se intensifica quando ela enfrenta o ex pela guarda da filha. O acachapante drama social cativa pela resiliência altiva da protagonista, e se inspira no livro de memórias de Stephanie Land — autora respeitada por retratar a pobreza nos Estados Unidos de hoje.