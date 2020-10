‘Salve-se Quem Puder!’: uma deliciosa brincadeira sobre a vida adulta

Os principais lançamentos da música, do cinema, da literatura e da produção infanto-juvenil, além da TV, comentados pelo time de VEJA

Atualizado em 8 out 2020, 14h56 - Publicado em 9 out 2020, 07h00

Por Isabela Boscov - Atualizado em 8 out 2020, 14h56 - Publicado em 9 out 2020, 07h00

Entrando nos 30 anos, Su e Jack (Sunita Mani e John Reynolds) acham que estão dependentes demais de tecnologia e que sua vida precisa de um sentido mais palpável. Para reconectarem-se um ao outro, vão passar uma semana numa cabana na floresta — e eis que a Terra é invadida por alienígenas com cara de saldão de Carnaval da 25 de Março. Singelinho de tudo, mas esperto e bem escrito, o filme dirigido pela dupla Alex Huston Fischer e Eleanor Wilson é uma brincadeira deliciosa a respeito da adolescência interminável em que a geração de seus simpáticos protagonistas costuma se abrigar da chamada “vida adulta”. Disponível no NOW e outras plataformas.