Roqueiros do The Struts lançam novo álbum com participações especiais

Formada em 2009, a banda inglesa The Struts combina rock melódico à la anos 70, visual glam com a elegância emprestada de um Mick Jagger. Seu terceiro disco conta com várias participações especiais. A voz rasgada do cantor Luke Spiller se mistura com a de Rob­bie Williams em Strange Days. Já em Wild Child, Luke combina sua rouquidão com a guitarra de Tom Morello (ex-Rage Against the Machine). A guitarra de Albert Hammond Jr. (The Strokes) dá um clima oitentista a Another Hit of Showmanship.

