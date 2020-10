Roqueiros do Idles dão aula de fúria e rebeldia em novo disco

Os principais lançamentos da música, do cinema, da literatura e da produção infanto-juvenil, além da TV, comentados pelo time de VEJA

Atualizado em 15 out 2020, 19h24 - Publicado em 16 out 2020, 07h00

Guitarras distorcidas e muita estridência caracterizam o som do Idles. Prova de que o rock está vivo (e chutando), a banda inglesa carrega em suas composições a rebeldia dos Sex Pistols e a fúria do Fugazi, influente banda americana dos anos 90. O grupo condena as desigualdades sociais e o sexismo, ao mesmo tempo que expõe seus dramas pessoais, como a dependência química e a depressão. A ótima War critica a violência. Carcinogenic prega a necessidade de viver o presente.