Romance retrata fenômeno do “embranquecimento” de pele no sul dos EUA

Uma cidadezinha no sul dos Estados Unidos se choca quando Desiree, uma jovem que fugira dali com a irmã gêmea aos 16 anos, retorna com uma filha negra retinta. O preconceito é inerente à cidade, formada por pessoas miscigenadas, com aparência de brancas, mas antepassados negros. A história de contorno dramático é inspirada em comunidades reais do país, onde o “embranquecimento” da pele era incentivado. A trama familiar passeia com brilho ao longo de décadas, retratando movimentos históricos da busca por igualdade racial.