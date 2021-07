Romance ‘O Farol’ revê mistério real da Escócia em trama saborosa

No início do século XX, uma equipe de resgate encontrou um cenário perturbador ao chegar à ilha escocesa de Flannan. O farol do lugar remoto estava trancado por dentro e dois relógios congelados marcavam 2 da manhã. Mas os três faroleiros haviam desaparecido, em episódio até hoje sem explicação. Alternando as memórias de três esposas abaladas com a investigação de um jornalista, o romance de estreia da inglesa Emma Stonex bebe do mistério real para tecer uma trama saborosa e tensa.