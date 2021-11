Romance holandês aborda distâncias culturais entre matriz e antiga colônia

O amigo perdido, de Hella Haasse (tradução de Daniel Dago; Rua do Sabão; 129 páginas; 40 reais) Um garoto de 6 anos se choca ao ouvir dos pais que ele não tem amigos. “Urug”, retruca o menino, e o desprezo dos adultos aparece. Urug, o amigo do menino, é nativo das Índias Orientais Holandesas (atual Indonésia), enquanto o protagonista é holandês e vive na colônia com a família. As distâncias culturais inexistentes para os dois se acentuam na vida adulta. Dama da literatura holandesa, Hella Haasse (1918-2011) dá cores autobiográficas à trama, ao lembrar o ruir de suas raízes na Indonésia junto com o fim do domínio holandês.