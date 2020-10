‘Queen & Slim’: uma ácida alegoria sobre a escravidão americana

Dois jovens tentam se entender com pouco sucesso em um encontro marcado via aplicativo. Sem esperança de vê-la novamente, o rapaz leva a moça de volta para casa — mas ambos são parados por uma viatura. A descontração forçada é substituída pelo pavor do casal negro, ciente do racismo em abordagens policiais. Em uma cena de notável tensão e magnetismo, a infração de trânsito se transforma em violência. O casal reage e o policial leva um tiro. De desconhecidos, os dois se tornam cúmplices em fuga. Estrelado com vigor por Jodie Turner-Smith e Daniel Kaluuya, o filme se vale do formato da road trip para falar das tensões raciais americanas. Na jornada, eles passam por cenários e outros personagens que aprofundam o drama, e seu destino se converte em uma ácida alegoria moderna sobre a fuga de escravos no século XIX. Disponível no Looke, iTunes e Google Play e outras plataformas.