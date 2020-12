‘Plastic Hearts’: Miley Cyrus ganha banho de loja em novo disco de rock

Ao longo da carreira, Miley Cyrus foi de estrela adolescente de Hannah Montana a cantora pop com discos para lá de questionáveis. Este novo trabalho, portanto, é uma surpresa: revela uma Miley madura e afiada. O visual rocker dos anos 80 não é à toa. O disco tem rock’n’roll do início ao fim, e conta com a participação de estrelas veteranas como Joan Jett, em Bad Karma, e Stevie Nicks, em Edge of Midnight. O álbum exibe ainda a presença de Billy Idol, em Night Crawling, e covers de Heart of Glass, do Blondie, e Zombie, do Cranberries.

