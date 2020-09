PJ Harvey lança versão ‘demo’ de seu influente disco ‘Dry’, de 1992

Lançado em 1992, o álbum de estreia da inglesa PJ Harvey, Dry, rapidamente se impôs como um dos discos de rock mais influentes daquela década. Vinte e oito anos depois, a artista tira do baú as versões “demo” (gravadas a título de teste) das onze faixas. O resultado são canções cruas, quase sempre apenas em voz e violão (eventualmente, uma guitarra ou violino), em que ela traz versões mais ruidosas de hits como Dress, Sheela-na-Gig e Happy and Bleeding. O trabalho faz parte de um projeto de PJ Harvey para relançar as demos de todos os seus álbuns.

