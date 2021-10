‘Os Carregadores de Água’: Um belo livro sobre o Afeganistão antes do 11/9

Há mais de vinte anos na França, o afegão Tamim sofre de um distúrbio da memória que o faz misturar passado com presente. A dificuldade em distinguir a vida antes e após o exílio amplia o já pesado fardo de refugiado. Enquanto isso, em Cabul, o carregador de água Yûsef vê a ascensão do Talibã nos anos 90. Um evento conecta os dois: a destruição das milenares estátuas de Buda de Bamiyan, em 2001. O autor, ele próprio um afegão em Paris, trafega com sensibilidade por temas como a força da cultura e as relações ditadas pela religião.