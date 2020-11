‘O Gueto Interior’: Livro destrincha crise identitária de judeu exilado

“Vicente era um jovem judeu. Ou um jovem polonês. Ou um jovem argentino. Não sabia o que era.” A crise identitária do protagonista permeia o belo romance em que o autor ficcionaliza a história do avô, um imigrante judeu polonês em Buenos Aires na década de 40. Enquanto as tropas nazistas avançam na Europa, o rapaz põe em xeque a boa vida que leva na capital argentina quando descobre que sua família judia está encurralada no Gueto de Varsóvia. Um melancólico drama filosófico de narrativa elegante.

