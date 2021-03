‘O Espelho e a Luz’: livro encerra trilogia premiada sobre dinastia Tudor

Com a trilogia iniciada em 2009 por Wolf Hall, a inglesa Hilary Mantel arrebanhou elogios e prêmios pela visão perspicaz sobre um trecho da história da dinastia Tudor, no século XVI. A saga, completada com Tragam os Corpos e O Espelho e a Luz, que chega agora ao Brasil, acompanha o reinado de Henrique VIII sob a ótica de Thomas Cromwell. Braço direito do rei, ele foi uma figura-chave no cisma da Inglaterra com a Igreja Católica. No livro final, Cromwell lida com as consequências de sua ambição.