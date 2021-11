Novo disco de Curtis Harding verte pandemia em lições de compaixão

Uma das novas estrelas do soul e do R&B, o guitarrista americano Curtis Harding ganhou destaque ao misturar elementos do blues, gospel e rock em suas composições. Em seu terceiro álbum, ele tirou lições da pandemia, inspiração para letras que falam de amor e compaixão. Na suingada I Won’t Let You Down, canta que não deixará uma amiga ficar triste. Já na canção que dá nome ao disco, cita um ditado que se deve dar flores aos entes queridos enquanto eles estiverem vivos.