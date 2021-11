‘Noite Passada em Soho’: uma ode aos velhos ‘inferninhos’ de Londres

Pode ser só por saudade da mãe que a jovem Eloise (Thomasin McKenzie) tenha a mesma fixação que ela pela década de 60. Ou pode ser por algo mais: quando deixa a avó no interior para fazer faculdade de moda em Londres, Eloise começa a ser transportada para o distrito boêmio do Soho no auge dele, no passado, em sonhos — ou talvez alucinações — que se tornam cada vez menos alegres, e mais aterradores. Uma figura está sempre no centro desses delírios: Sandie (Anya Taylor-Joy), aspirante a cantora iludida por um bonitão (Matt Smith). Edgar Wright, o diretor dos deliciosos Todo Mundo Quase Morto e Em Ritmo de Fuga, homenageia aqui o velho Soho dos “inferninhos”, e o cinema de horror sobrenatural/psicológico do começo de carreira de Roman Polanski. Em cartaz nos cinemas.