No tocante ‘Algum Lugar Especial’, pai busca uma família para o filho

John (James Norton), um lavador de janelas de Belfast, na Irlanda do Norte, está prestes a completar 34 anos, mas sabe que não fará 35. Doente terminal, ele trabalha junto com a agência de adoção para achar a família certa para seu filho, Michael, de 4 anos — a mãe há muito tempo saiu de cena. O tocante drama do italiano Uberto Pasolini é estruturado entre a série de visitas do pai e do garoto aos candidatos potenciais e os momentos domésticos que eles passam a sós — horas que, apesar do cansaço, John tenta esticar, para sorver da companhia do filho e deixar nele alguma lembrança de si. O que obriga o protagonista a concentrar num intervalo breve um exame de prioridades que, no curso natural das coisas, se desdobraria ao longo de anos ou décadas. Em cartaz nos cinemas.