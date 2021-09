‘No Ritmo do Coração’: Um simpaticíssimo remake de ‘A Família Bérlier’

No último ano do ensino médio, Ruby (Emilia Jones) tem uma paixão: cantar — e voz para isso não lhe falta. Mas qualquer plano em torno de sua vocação, como uma faculdade de arte, esbarra em um grande obstáculo: a dependência que os pais (Marlee Matlin e Troy Kotsur) e o irmão mais velho (Daniel Durant) têm dela. A garota é a única em sua família que não é deficiente auditiva. Sem ela, o pai e o irmão não podem sair com o barco nem vender a pesca — nem a mãe, a que mais resiste à interação com pessoas que ouvem, pode tocar sua vida. Dirigida por Sian Heder, roteirista de vários episódios de Orange Is the New Black, essa refilmagem de uma dramédia muito simpática é das poucas que não fazem vergonha ao original — o longa francês A Família Bélier.