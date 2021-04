No ótimo ‘McCartney III Imagined’, artistas recriam músicas do ex-beatle

Pouco antes de lançar seu novo álbum-solo, no fim do ano passado, Paul McCartney espalhou outdoors pelo mundo com as partituras daquelas músicas ainda inéditas e pediu aos fãs para interpretá-las. Agora, Paul lança uma nova versão daquele elogiadíssimo álbum, desta vez só com remixes e covers feitos por músicos famosos. Com uma curadoria certeira, o ex-beatle convidou astros como Phoebe Bridgers, que dá uma pegada indie à faixa Seize the Day, e Josh Homme, que imprime vocais melódicos e guitarras pesadas à divertida Lavatory Lil. Já Damon Albarn, do Blur, fez um remix e transformou a faixa Long Tailed Winter Bird em uma balada bem despojada.