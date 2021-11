No divertido ‘Anônimo’, Bob Odenkirk vive John Wick dos subúrbios

Os principais lançamentos da música, do cinema, da literatura e da produção infanto-juvenil, além da TV, comentados pelo time de VEJA

Hutch Mansell (Bob Odenkirk) é uma daquelas figuras insípidas de um subúrbio americano qualquer: põe o lixo na rua à noite, repete a mesma rotina dia após dia, tem um emprego tedioso na firma da família de sua mulher (Connie Nielsen) — que, aliás, já mal o nota na paisagem doméstica. Quando um casal de marginais pé de chinelo assalta sua casa, ele não reage e, do filho aos policiais e os vizinhos, não há quem não o ridicularize por isso. Mas, entre outros pertences, o casal roubou um mimo da filha pequena de Hutch, que vai recuperá-lo e, numa cena barbarizante, mostra que, bem, ele tem um passado. Odenkirk, sempre irresistível, vende sem nenhuma dificuldade este breve (só 86 minutos), veloz e divertido John Wick suburbano. Disponível para aluguel no NOW e outras plataformas.