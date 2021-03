‘Mulheres ao Poder’: um adorável filme sobre o feminismo nos anos 70

Uma graduada em história (Keira Knightley) procura vaga no corpo docente da universidade; uma ativista (Jessie Buckley) com quedinha para as ações anárquicas desdenha do conformismo dela; e ambas desdenham das jovens misses que estão em Londres para concorrer ao título de miss Mundo de 1970, como a favorita e rebelde miss Suécia (Clara Hosager) e as duas candidatas negras (Gugu Mbatha-Raw e Loreece Harrison) convocadas para demonstrar que o concurso está atento aos “novos tempos”. Todas elas, porém, terão papel fundamental em colocar o feminismo em evidência na Inglaterra, nesta muito simpática reconstituição de um episódio verídico dirigida por Philippa Lowthorpe, profissional muito requisitada das séries britânicas. Disponível no Telecine.