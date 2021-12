Maren Eggert se envolve com robô realista em ‘O Homem Ideal’

Os principais lançamentos da música, do cinema, da literatura e da produção infanto-juvenil, além da TV, comentados pelo time de VEJA

A arqueóloga Alma (Maren Eggert) não sabe onde estava com a cabeça quando aceitou testar um parceiro-­robô de aparência perfeitamente convincente e inteligência capaz de se ir talhando às necessidades de sua metade humana: é humilhante, decide ela, além de esquisito. Mas Tom, o androide, não desiste; seu algoritmo determina que ele ouça Alma, cuide dela, surpreenda-a e a seduza — teimosa, ela inexplicavelmente resiste a Dan Stevens, com aqueles olhos azuis e falando alemão com seu sotaque inglês. A diretora Maria Schrader transforma o que poderia ser uma comédia rasa em uma fábula tocante sobre o que, em uma pessoa, completa outra. Em cartaz a partir da quinta-feira 23.