Longe de faixas pueris, novo disco de Anavitória é o melhor da dupla

A identidade musical de Anavitória está em todas as faixas de Cor, o terceiro álbum de inéditas de Ana Caetano e Vitória Falcão. Mas tudo está diferente. Saem as letras pueris, quase sempre acompanhadas de um tímido violão, e no lugar surgem músicas mais elaboradas, mais pesadas até, com batidões e metais. Em Amarelo, Azul e Branco, elas contam com a afiada participação de Rita Lee. A faixa Lisboa, uma das mais singelas, tem vocais de Lenine. Soa clichê afirmar isso, mas, sim, o isolamento forçado na Serra Fluminense, onde o trabalho foi gravado, fez a dupla amadurecer e gravar seu melhor trabalho até hoje.