Livro de imortal da ABL aponta efeitos da pandemia na educação brasileira

Advindo da cultura futebolística, o bordão entoado por Galvão Bueno, “Pode isso, Arnaldo?”, usado quando surge uma dúvida sobre a arbitragem, funciona aqui como um divertido ponto de partida para outro Arnaldo. Imortal da Academia Brasileira de Letras, o escritor e pedagogo Arnaldo Niskier pondera sobre os rumos da educação brasileira a partir de mais de uma centena de perguntas, em sua grande maioria retóricas, que evidenciam os erros e disparates do ensino nacional, e os agravantes causados pela pandemia. De leitura ágil, o livreto funciona como uma espécie de roteiro, e suas reflexões apontam para uma luz no fim do túnel.

Pode isso, Arnaldo?, de Arnaldo Niskier (Edições Consultor, 95 págs., 20 reais e 10 reais o e-book)