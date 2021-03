Lana Del Rey aposta em letras mais maduras em novo disco

Lá se vão dez anos desde que a americana Lana Del Rey surgiu como uma artista indie e um tanto misteriosa, arrebatando adolescentes com o hit Video Games. Neste sétimo álbum, com produção do incessado Jack Antonoff, o espírito folk que caracteriza suas músicas continuou presente, mas com letras bem mais maduras. Em White Dress, que abre o álbum, a voz de Lana é um delicioso sussurro. Em Breaking Up Slowly, seu canto é firme enquanto ela desabafa: “Não quero viver com uma vida de arrependimento”.