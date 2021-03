Joël Dicker, fenômeno da literatura criminal, lança novo mistério

Aos 35 anos, nascido na rica Genebra e ainda com pinta de galã, o suíço Joël Dicker é um fenômeno da literatura criminal: puxado pelo best-seller A Verdade sobre o Caso Harry Quebert, já vendeu mais de 3 milhões de livros. No novo thriller, ele aposta em seus ingredientes infalíveis: ambientação glamorosa, trama intrincada e toques autobiográficos. Anos após um crime num hotel nos Alpes, um escritor com traços em comum com o próprio Dicker se hospeda no local e mergulha no mistério para criar um livro.