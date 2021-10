Irmão de Billie Eilish, Finneas alça voo em canções de dor de cotovelo

Irmão mais velho e mente criativa por trás das músicas de Billie Eilish, o cantor e compositor Finneas, de 24 anos, agora alça voo em seu primeiro álbum autoral. Ele, no entanto, segue por um caminho mais tradicional, sem os experimentalismos sonoros que deram fama à irmã, cantando sobre um tema tão antigo quanto a música: a dor de cotovelo. A singela A Concert Six Months from Now foi gravada só no violão. Na eletrônica The 90s, ele altera sua voz no computador e lamenta como os algoritmos sabem tudo a respeito de sua vida.