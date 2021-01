Inspirada em Stephen King, ‘The Stand’ segue sobreviventes de supergripe

Apenas uma fração minúscula da humanidade sobreviveu a uma nova supergripe — as raras pessoas naturalmente imunes ao vírus, e que agora vão se reunindo em Boulder, no Colorado, “chamadas” em seus sonhos pela misteriosa Mãe Abagail (Whoopi Goldberg). As boas intenções dessa figura, porém, concorrem com o poder de encorajar os piores instintos do “Homem Sombrio” (Alexander Skarsgard). Adaptada do romance homônimo publicado por Stephen King em 1978, a série compõe um painel caleidoscópico da civilização por meio de seus muitos personagens, entregues a ótimos atores como Owen Teague, Jovan Adepo e Nat Wolff. Disponível no Starzplay, com um episódio inédito a cada domingo.