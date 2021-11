Influenciadora digital vai da vida perfeita ao desespero em ‘Kamikaze’

Em uma mansão em Copenhague, uma garota belíssima, com família perfeita, muito dinheiro na conta bancária e curtindo adoidado a fama de influenciadora digital, comemora os 18 anos junto com os amigos. Com os pais e o irmão viajando, Julie (Marie Reuther) e o grupo têm o luxo e a liberdade que todo jovem almeja — além de uma geladeira abarrotada de bebidas. Mas na cena seguinte de Kamikaze, minissérie dinamarquesa que acaba de chegar ao HBO Max, a aniversariante acorda em um cenário tragicamente diferente: com a cabeça raspada, ela pilota sozinha um avião que cai no meio do deserto. O que a levou de um extremo ao outro é revelado em flashbacks do fatídico aniversário — quando uma mensagem recebida exatamente às 16h02 mudou sua vida para sempre. Intensa e dilacerante, a série quebra a aparência de perfeição inicial com um choque de realidade e embarca com a protagonista numa viagem desesperada para sentir-se viva — ainda que perigosamente.