‘Foreign Affair’, de Tina Turner, ganha primorosa versão de luxo

Lançado originalmente em 1989, o terceiro álbum de Tina Turner, Foreign Affair, é um dos mais emblemáticos de sua carreira e apresenta a cantora em sua melhor fase. Agora, é relançado em primorosa versão de luxo. As doze músicas originais, como Steamy Windows, I Don’t Wanna Lose You — além, claro, do hino The Best —, foram remasterizadas. A coleção inclui ainda dezesseis faixas “demo” e lados B e dezesseis ao vivo, gravadas em um histórico show de 1996, na Espanha — com direito a hits de álbuns anteriores, como Proud Mary e Addicted to Love. Incluída este ano no Hall da Fama do Rock and Roll, a cantora de 81 anos lançou recentemente um documentário sobre sua vida na HBO e o livro de autoajuda Happiness Becomes You. O disco completa um pacotaço para fã nenhum botar defeito.

