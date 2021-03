Filme alemão explora trama de homem que finge ser capitão nazista

A Alemanha está já às vésperas da derrota, e seus soldados desertam aos magotes. Um deles (Max Hubacher), vagando pelo campo no frio, topa com um carro de luxo abandonado. Em seu interior, uma mala contém um uniforme completo de oficial: vestido com ele, e com um outro soldado extraviado (Max Thommes) fazendo-lhe as honras, o rapaz assume a identidade e o despotismo de um capitão nazista. O diretor e roteirista Robert Schwentke tirou o protagonista e suas ações de documentos históricos, mas este filme singular em preto e branco é um estudo psicológico de como a roupa faz o homem — ou o monstro. Disponível no Now e outras plataformas.