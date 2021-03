‘Falcão e o Soldado Invernal’ retoma ação que é DNA dos filmes da Marvel

Os principais lançamentos da música, do cinema, da literatura e da produção infanto-juvenil, além da TV, comentados pelo time de VEJA

Ponto de virada da Marvel no cinema, o desaparecimento de metade da população por cinco anos — provocado pelo vilão Thanos — é revertido pelos super-heróis em Vingadores: Ultimato (2019). A vida pós-Blip (nome dado ao retorno dos sumidos) é o pano de fundo da série protagonizada por Falcão (Anthony Mackie) e Bucky Barnes, o Soldado Invernal (Sebastian Stan). Eles precisam aprender a se virar sem o amigo Capitão América quando surge um grupo terrorista que gostou da Terra sem metade das pessoas. Ao mesmo tempo, Falcão tenta salvar o negócio da família, e Barnes busca superar traumas do passado. A trama de ação tem tudo para encantar os fãs da Marvel. Disponível no Disney+