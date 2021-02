‘Esforços Olímpicos’: um retrato preciso da busca obstinada por sucesso

No último ano da pós-graduação, Athena Chen, ex-nadadora profissional, precisa terminar sua pesquisa com ênfase em esporte para continuar a ganhar uma bolsa. Fora as tribulações acadêmicas, a jovem recebe uma notícia que a desestabiliza: um amigo atleta e ex-namorado cometeu suicídio. Daí em diante, ela mergulha em reflexões e meditações sobre vitórias e derrotas no esporte como metáforas para a vida, sobretudo o que significa “desistir”. Muito bem escrito, o livro é um retrato das pressões de uma sociedade obcecada pelo sucesso.